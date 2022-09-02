Новые тарифы ОСАГО ввели в России
Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
В сообщении говорится, новые тарифы начнут действовать с 13 сентября, для легковых автомобилей граждан базовая ставка будет устанавливаться в диапазоне 1646 – 7535 рублей.
Что касается общественного транспорта, то в данном случае тарифный коридор будет расширен на 17,8% вверх и вниз.
Отмечается, что решение было принято с целью позволить страховщикам учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить страховщикам оформлять ОСАГО в случае, если у них нет договора со станцией технического обслуживания (СТО), сообщает RT.
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