Новые тарифы ОСАГО ввели в России

В сообщении говорится, новые тарифы начнут действовать с 13 сентября, для легковых автомобилей граждан базовая ставка будет устанавливаться в диапазоне 1646 – 7535 рублей.

Что касается общественного транспорта, то в данном случае тарифный коридор будет расширен на 17,8% вверх и вниз.

Отмечается, что решение было принято с целью позволить страховщикам учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить страховщикам оформлять ОСАГО в случае, если у них нет договора со станцией технического обслуживания (СТО), сообщает RT.