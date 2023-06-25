СМИ: Центры набора ЧВК «Вагнер» снова начали работу в регионах

В Астрахани и Воронеже снова открылись центры набора в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает RTVI 25 июня.

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Уточняется, что такой уентр в Воронеже был закрыт в субботу, но «сейчас разрешили... работать».

При этом телефоны центров ЧВК в Москве и Санкт-Петербурге не активны – работает только автоответчик.

Ранее сайты изданий медиагруппы Пригожина уже недоступны в России, связанные с ЧВК «Вагнер» группы в соцсетях удалили, а в офисах группировки проходят обыски, передает Telegram-канал«Радиоточка НСН».



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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:АстраханьВоронежЧВКЧВК "Вагнер"

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