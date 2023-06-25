СМИ: Центры набора ЧВК «Вагнер» снова начали работу в регионах

Уточняется, что такой уентр в Воронеже был закрыт в субботу, но «сейчас разрешили... работать».



При этом телефоны центров ЧВК в Москве и Санкт-Петербурге не активны – работает только автоответчик.

Ранее сайты изданий медиагруппы Пригожина уже недоступны в России, связанные с ЧВК «Вагнер» группы в соцсетях удалили, а в офисах группировки проходят обыски, передает Telegram-канал«Радиоточка НСН».





