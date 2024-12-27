Любимова: Икона Рублева «Святая Троица» не пострадала от нахождения в храме
Икона русского иконописца ХV века Андрея Рублева «Святая Троица» находится в нормальном состоянии после визуального осмотра святыни специалистами, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, сообщают «Известия».
По её словам, шедевр чувствует себя хорошо. Министр рассказала, что икона сейчас находится в Троицком Соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где за ней организовано круглосуточная физическая охрана.
«Также за сохранностью иконы следят с помощью технических мер наблюдения, организован биоконтроль и микологический мониторинг пространства собора», - уточнила Любимова.
Она также добавила, что теперь «Святую Троицу» будут осматривать ежеквартально.
Ранее ученые обратились в Минкультуры с просьбой оставить рублевскую «Троицу» в Третьяковке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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