Любимова: Икона Рублева «Святая Троица» не пострадала от нахождения в храме

Икона русского иконописца ХV века Андрея Рублева «Святая Троица» находится в нормальном состоянии после визуального осмотра святыни специалистами, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, сообщают «Известия».

«Троицу» Андрея Рублева доставили к Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде

По её словам, шедевр чувствует себя хорошо. Министр рассказала, что икона сейчас находится в Троицком Соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где за ней организовано круглосуточная физическая охрана.

«Также за сохранностью иконы следят с помощью технических мер наблюдения, организован биоконтроль и микологический мониторинг пространства собора», - уточнила Любимова.

Она также добавила, что теперь «Святую Троицу» будут осматривать ежеквартально.

Ранее ученые обратились в Минкультуры с просьбой оставить рублевскую «Троицу» в Третьяковке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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