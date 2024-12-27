Любимова: Икона Рублева «Святая Троица» не пострадала от нахождения в храме

По её словам, шедевр чувствует себя хорошо. Министр рассказала, что икона сейчас находится в Троицком Соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где за ней организовано круглосуточная физическая охрана.

«Также за сохранностью иконы следят с помощью технических мер наблюдения, организован биоконтроль и микологический мониторинг пространства собора», - уточнила Любимова.

Она также добавила, что теперь «Святую Троицу» будут осматривать ежеквартально.

Ранее ученые обратились в Минкультуры с просьбой оставить рублевскую «Троицу» в Третьяковке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

