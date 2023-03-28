Трое неизвестных напали на пост полиции в Ингушетии

Это произошло под Назранью, в селе Кантышево. Неизвестные напали на пост «Волга-14». Как предполагается, они открыли огонь из автомата. Травмы получил полицейский, находившийся на посту, он госпитализирован.

Троих подозреваемых объявили в розыск. После нападения они скрылись на машине. Объявлен план «Перехват».

