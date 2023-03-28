Трое неизвестных напали на пост полиции в Ингушетии
28 марта 202302:02
Трое вооруженных мужчин обстреляла пост полиции в Ингушетии, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло под Назранью, в селе Кантышево. Неизвестные напали на пост «Волга-14». Как предполагается, они открыли огонь из автомата. Травмы получил полицейский, находившийся на посту, он госпитализирован.
Троих подозреваемых объявили в розыск. После нападения они скрылись на машине. Объявлен план «Перехват».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru