Трое неизвестных напали на пост полиции в Ингушетии

Трое вооруженных мужчин обстреляла пост полиции в Ингушетии, сообщает «РЕН ТВ».

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Это произошло под Назранью, в селе Кантышево. Неизвестные напали на пост «Волга-14». Как предполагается, они открыли огонь из автомата. Травмы получил полицейский, находившийся на посту, он госпитализирован.

Троих подозреваемых объявили в розыск. После нападения они скрылись на машине. Объявлен план «Перехват».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПолицияИнгушетия

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