СМИ: траты россиян на смартфоны выросли на 10–35%
Траты граждан России на смартфоны менее чем за квартал выросли на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей одного из ритейлеров и компанию сотовой связи.
По данным издания, у ряда продавцов с конца декабря прошлого года к началу марта средний чек покупки устройств подскочил на треть. У граждан возвращается интерес к дорогим гаджетам. При этом расходы на покупку упали в прошлом году на 20%.
Отмечается, что рынок смартфонов увеличивается и в штуках: по сравнению с январем в феврале–марте спрос вырос в полтора-два раза. Эксперты отмечают, что теперь вновь востребованы товары длительного пользования.
В марте сообщалось, что объемы поставок гаджетов сократились, однако тотальной нехватки смартфонов в России пока не наблюдается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- СМИ: траты россиян на смартфоны выросли на 10–35%
- Лолита рассказала, почему выбирает возлюбленных моложе себя
- Илон Маск высказался о банковской системе США
- Джонсон: Вечеринки в пандемию нужны были для поддержки морального духа
- В Башкирии в ДТП погиб ребенок
- Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине
- Трамп показал способный спасти его от судебного преследования документ
- В США заявили, что боеприпасы с объединенным ураном используются несколько десятилетий
- Эрдоган: Арестованы более 300 человек из-за обрушения домов при землетрясениях
- В ООН прокомментировали заявление РФ и КНР о достижении мира на Украине через диалог
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru