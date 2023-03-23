СМИ: траты россиян на смартфоны выросли на 10–35%

По данным издания, у ряда продавцов с конца декабря прошлого года к началу марта средний чек покупки устройств подскочил на треть. У граждан возвращается интерес к дорогим гаджетам. При этом расходы на покупку упали в прошлом году на 20%.

Отмечается, что рынок смартфонов увеличивается и в штуках: по сравнению с январем в феврале–марте спрос вырос в полтора-два раза. Эксперты отмечают, что теперь вновь востребованы товары длительного пользования.

В марте сообщалось, что объемы поставок гаджетов сократились, однако тотальной нехватки смартфонов в России пока не наблюдается.

