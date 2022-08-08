СМИ: Траты россиян на сборы детей в школу выросли на 20%
Траты россиян на сборы детей в школу за год выросли на 20%, жители страны тратили на все необходимые товары около 14 тысяч рублей. Об этом пишут Известия, ссылаясь на данные ресурса «Чек Индекс».
По информации аналитиков, во второй половине июля траты на полный набор школьных принадлежностей увеличились и составили в среднем 13 919 рублей. На эту сумму россияне покупали рюкзак, пенал, дневник, карандаши и ручки, тетради, школьную форму и обувь.
Так, за год комплект канцелярских принадлежностей в среднем подорожал на 9% (до 859 рублей), рюкзак — на 14% (1954 рубля), школьная форма — на 25% (3011 рублей), отмечает телеканал «360». Кроме того, на детскую обувь для школы придется потратить на 15% больше, в среднем 1823 рубля, а кроссовки для занятий физкультурой стали дороже на 10% (2279 рублей).
Эксперты отмечают, что чаще всего родители покупают вещи из школьного набора онлайн: более 60% таких покупок приходится на маркетплейсы и интернет-магазины. При этом часть россиян предпочитает «запасать» все необходимое для школы заранее, в начале лета, по выгодной цене.
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