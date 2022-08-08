СМИ: Траты россиян на сборы детей в школу выросли на 20%

По информации аналитиков, во второй половине июля траты на полный набор школьных принадлежностей увеличились и составили в среднем 13 919 рублей. На эту сумму россияне покупали рюкзак, пенал, дневник, карандаши и ручки, тетради, школьную форму и обувь.

Так, за год комплект канцелярских принадлежностей в среднем подорожал на 9% (до 859 рублей), рюкзак — на 14% (1954 рубля), школьная форма — на 25% (3011 рублей), отмечает телеканал «360». Кроме того, на детскую обувь для школы придется потратить на 15% больше, в среднем 1823 рубля, а кроссовки для занятий физкультурой стали дороже на 10% (2279 рублей).

Эксперты отмечают, что чаще всего родители покупают вещи из школьного набора онлайн: более 60% таких покупок приходится на маркетплейсы и интернет-магазины. При этом часть россиян предпочитает «запасать» все необходимое для школы заранее, в начале лета, по выгодной цене.

