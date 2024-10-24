СМИ: Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота»

Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота» после встречи представителей ведомства под руководством и.о. прокурора Юрия Городкова с сотрудниками авиакомпании, сообщает РБК.

Руководство компании заявило о стремлении соблюдать законодательство и не нарушать трудовые права работников. В ситуации будут разбираться, передает осведомленный о результатах встречи источник.

До этого Ространснадзор объявил «Аэрофлоту» предостережение из-за нарушений при формировании полетных смен, режимов труда и отдыха, а также несоблюдения процедуры медосмотров членов экипажей и диспетчеров воздушного движения.