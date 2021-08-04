СМИ: Тимановская полетела в Вену вместо Варшавы

Рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены уже вылетел. О причинах смены рейса не сообщается. По предварительной информации, решение о смене приняли сотрудники польского посольства из-за нескольких иностранных журналистов, которые летели тем же рейсом.

Ранее Тимановская заявила, что её попытались насильно вывезти из Токио после жесткой критики в адрес спортивного руководства Белоруссии. Позже заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в своём Twitter рассказал что белорусская легкоатлетка получила польскую гуманитарную визу.

