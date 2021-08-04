СМИ: Тимановская полетела в Вену вместо Варшавы
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая из Токио должна была отправиться в Варшаву, в последний момент пересела на рейс до Вены, сообщил источник ТАСС в аэропорту Нарита.
Рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены уже вылетел. О причинах смены рейса не сообщается. По предварительной информации, решение о смене приняли сотрудники польского посольства из-за нескольких иностранных журналистов, которые летели тем же рейсом.
Ранее Тимановская заявила, что её попытались насильно вывезти из Токио после жесткой критики в адрес спортивного руководства Белоруссии. Позже заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в своём Twitter рассказал что белорусская легкоатлетка получила польскую гуманитарную визу.
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