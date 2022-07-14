СМИ: TikTok разблокируют для россиян 27 сентября
Социальную сеть TikTok разблокируют в России 27 сентября. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, близкий к компании.
Популярный сервис оказался недоступен для россиян в марте на фоне спецоперации на Украине. Блогерам из РФ запретили загружать контент и вести прямые трансляции, позже приложение TikTok удалили из российского App Store.
Как отметил главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер, соцсеть «отключила все каналы для пользователей из России и Украины, чтобы не было конфликтов». При этом TikTok не заявлял об уходе из РФ и лишь приостановил генерацию контента. Поэтому, считает эксперт, говорить о сроках возвращения соцсети нельзя.
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