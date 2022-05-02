TikTok опроверг возможность размещения контента россиянами

Россияне по-прежнему не могут публиковать видео в TikTok после введения санкций. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

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«В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена», — сообщают в администрации TikTok.

Опровержение дано на фоне загрузки нового видеоконтента отдельными российскими брендами. В администрации соцсети не прокомментировали, каким образом ролики были загружены.

TikTok ограничил российским пользователям доступ к ресурсу в начале марта. Россияне не могут вести прямые трансляции, публиковать новые ролики, им недоступен мировой контент.

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Фото: TikTok
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