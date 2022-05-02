TikTok опроверг возможность размещения контента россиянами

«В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена», — сообщают в администрации TikTok.

Опровержение дано на фоне загрузки нового видеоконтента отдельными российскими брендами. В администрации соцсети не прокомментировали, каким образом ролики были загружены.

TikTok ограничил российским пользователям доступ к ресурсу в начале марта. Россияне не могут вести прямые трансляции, публиковать новые ролики, им недоступен мировой контент.

