TikTok опроверг возможность размещения контента россиянами
Россияне по-прежнему не могут публиковать видео в TikTok после введения санкций. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
«В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена», — сообщают в администрации TikTok.
Опровержение дано на фоне загрузки нового видеоконтента отдельными российскими брендами. В администрации соцсети не прокомментировали, каким образом ролики были загружены.
TikTok ограничил российским пользователям доступ к ресурсу в начале марта. Россияне не могут вести прямые трансляции, публиковать новые ролики, им недоступен мировой контент.
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