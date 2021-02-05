Суд приговорил организатора финансирования ИГ к 17 годам колонии
Организатора финансирования запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» Алима Бегиева приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба столичного главного следственного управления СК РФ.
Суд признал Бегиева виновным в участии в деятельности организации, в соответствии с законодательством признанной террористической, а также в организации финансирования террористической деятельности.
Следствие и суд установили, что Бегиев вступил в ИГ, находясь за границей. В 2015 году осужденный вернулся в Россию и стал искать финансирование для террористов. Бегиев создал группу в мобильном приложении, к которой присоединились около 30 участников, согласившихся оказать материальную помощь ИГ на территории Сирии и Ирака.
Собранные средства шли на обеспечение материально-технических подразделений террористов, а также подготовку и совершение терактов.
«С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать указанную организацию, ежемесячно переводя денежные средства», — сообщили в СК.
Отмечается, что правоохранители провели ряд обысков и задержаний в Москве и Московской области, Дагестане, Кабардино-Балкарии. В ходе расследования задержали 15 соучастников Бегиева, 12 из них ранее были приговорены к заключению на сроки до 12 лет.
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