СМИ: Telegram начнет модерацию приватных чатов

СМИ обратило внимание, что мессенджер удалил из ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) сведения о защите приватных чатов от запросов на модерацию.

«Во всех приложениях Telegram есть кнопка "Пожаловаться", которая позволяет сообщать о незаконном контенте нашим модераторам», — указано в обновленном разделе.

Кроме того, мессенджер разместил на странице FAQ электронный адрес, на который можно направить запрос на удаление контента с прикрепленной ссылкой. По данным TechCrunch, компания публично не заявляла об изменениях порядка модерации.

Ранее эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко заявил, что россияне могут продолжать «спокойно пользоваться» Telegram на фоне задержания во Франции основателя мессенджера Павла Дурова. По словам эксперта, происходящее не повлияет на защищенность приложения, пишет Ura.ru.

