СМИ: Тайвань направил пять кораблей в ответ на действия Китая

Администрация Тайваня направила пять кораблей береговой охраны в ответ на заявления Пекина о проведении специальной операции по контролю морского судоходства в водах к востоку от острова. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на управление береговой охраны.

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По данным управления, Китай направил в район четыре государственных судна. В ответ Тайвань развернул пять кораблей и дополнительные патрульные катера для усиленного наблюдения.

Как добавили в береговой охране Тайваня, китайские суда вышли из порта Сямэнь и проследовали вдоль линии ограниченных вод острова, не заходя в них. Судоходство в регионе при этом осуществлялось в обычном режиме. Береговая охрана Тайваня обвинила Пекин в усилении тактики так называемого «серого давления» на остров.

Ранее китайское агентство «Синьхуа» сообщило о начале специальной морской операции рядом с Тайванем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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