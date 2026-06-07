СМИ: Тайвань направил пять кораблей в ответ на действия Китая

По данным управления, Китай направил в район четыре государственных судна. В ответ Тайвань развернул пять кораблей и дополнительные патрульные катера для усиленного наблюдения.

Как добавили в береговой охране Тайваня, китайские суда вышли из порта Сямэнь и проследовали вдоль линии ограниченных вод острова, не заходя в них. Судоходство в регионе при этом осуществлялось в обычном режиме. Береговая охрана Тайваня обвинила Пекин в усилении тактики так называемого «серого давления» на остров.



Ранее китайское агентство «Синьхуа» сообщило о начале специальной морской операции рядом с Тайванем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

