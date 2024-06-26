СМИ: Сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток

Сыновья Магомеда Омарова, который был уволен с поста главы Сергокалинского района Дагестана после терактов, получили аресты сроком до 13 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале произошли нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС. Следствие квалифицировало это как теракт и незаконное оборот огнестрельного оружия, также было зафиксировано хищение огнестрельного оружия.

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По последним данным, в результате нападения погибли 21 человек, более 40 получили ранения.

В результате боестолкновений было убито пять боевиков, включая сыновей главы Сергокалинского района и его племянника. В Дагестане объявлен трехдневный траур, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ДагестанАрестСуд

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