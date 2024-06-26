СМИ: Сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток

Сыновья Магомеда Омарова, который был уволен с поста главы Сергокалинского района Дагестана после терактов, получили аресты сроком до 13 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале произошли нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС. Следствие квалифицировало это как теракт и незаконное оборот огнестрельного оружия, также было зафиксировано хищение огнестрельного оружия.