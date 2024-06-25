Путин наградил медалями полицейских, участвовавших в задержании в Дагестане

Президент России Владимир Путин наградил медалями «За храбрость» полицейских из Дагестана, которые участвовали в задержании террористов, следует из указа, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале произошли нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС. Следствие квалифицировало это как теракт и незаконное оборот огнестрельного оружия, также было зафиксировано хищение огнестрельного оружия.