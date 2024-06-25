Путин наградил медалями полицейских, участвовавших в задержании в Дагестане
Президент России Владимир Путин наградил медалями «За храбрость» полицейских из Дагестана, которые участвовали в задержании террористов, следует из указа, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале произошли нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС. Следствие квалифицировало это как теракт и незаконное оборот огнестрельного оружия, также было зафиксировано хищение огнестрельного оружия.
По последним данным, в результате нападения погибли 21 человек, более 40 получили ранения.
В результате боестолкновений было убито пять боевиков, включая сыновей главы Сергокалинского района и его племянника. В Дагестане объявлен трехдневный траур, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru