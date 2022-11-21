Сына адвоката Астахова приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество
Саратовский суд приговорил сына известного адвоката Павла Астахова Артема к 3,5 годам колонии по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.
29-летний Астахов, по версии следствия, вместе со своим партнером оформили на одну их фирм кредиты и провели несколько фиктивных сделок. Ущерб составил 75 миллионов рублей, 74 из которых похитил Астахов. Пострадавшей стороной выступил «НВКбанк».
Отбывать наказание Астахов будет в колонии общего режима, но решение суда может быть обжаловано.
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