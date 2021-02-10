Адвокат Навальной не подтвердила информацию о ее вылете в Германию
Адвокат Юлии Навальной заявила, что не располагает сведениями о том, что она вылетела в Германию. Об этом Светлана Давыдова заявила ТАСС.
В свою очередь, адвокат осужденного по делу «Ив Роше» Алексея Навального Вадим Кобзев также рассказал ТАСС, что не в курсе отъезда жены его подзащитного за пределы России.
Напомним, ранее «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, сообщил, что супруга Алексея Навального Юлия покинула Россию. По имеющимся данным, она вылетела из московского аэропорта «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне.
Между тем, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пора перестать называть сторонников Алексея Навального оппозицией. По ее словам, это агенты влияния, деятельность которых направляет НАТО.
«Вообще надо переставать называть их оппозицией, оппозиция - это другое. А это агенты влияния, и я сейчас вам это докажу», - сказала Захарова в эфире «Первого канала».
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