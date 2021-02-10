Адвокат Навальной не подтвердила информацию о ее вылете в Германию

Адвокат Юлии Навальной заявила, что не располагает сведениями о том, что она вылетела в Германию. Об этом Светлана Давыдова заявила ТАСС.

В свою очередь, адвокат осужденного по делу «Ив Роше» Алексея Навального Вадим Кобзев также рассказал ТАСС, что не в курсе отъезда жены его подзащитного за пределы России.

Напомним, ранее «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, сообщил, что супруга Алексея Навального Юлия покинула Россию. По имеющимся данным, она вылетела из московского аэропорта «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне.