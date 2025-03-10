СМИ: Обвиняемого во взятке экс-главу «Фонбета» не пустили на СВО

Следователь отказался отпустить бывшего главу букмекерской компании «Фонбета» Сергея Анохина в зону проведения специальтной военной операци (СВО). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

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Собеседник агентства утверждает, что Анохин выразил желание заключить контакт с Минобороны РФ, однако «следствие не пошло ему навстречу».

Он не сключил, что Анохин ещё раз попытается добиться отправки на СВО «после завершения предварительного расследования».

Ранее о желании отправиться на СВО заявил арестованный экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, который, по данным следствия, получил взяток более чем на 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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