СМИ: Судмедэкспертиза Латвии не исключила криминальную версию гибели Тиммы

Латвийские судмедэксперты не исключили криминальную версию гибели баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Telegram-канал Mash.

Друзья Яниса Тиммы утверждают, что похороны не были оплачены Анной Седоковой

Друзья бывшего мужа певицы Анны Седоковой заявили, что предварительные выводы специалистов в Латвии расходятся с аналогичным заключением из России. В настоящее время окончательных результатов расследования пока нет.

Ранее стало известно, что отец баскетболиста обратился за помощью к звёздному юристу Екатерине Гордон, чтобы убедиться в реальной причине смерти сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:СпортсменыБаскетбол

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