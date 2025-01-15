СМИ: Судмедэкспертиза Латвии не исключила криминальную версию гибели Тиммы

Друзья бывшего мужа певицы Анны Седоковой заявили, что предварительные выводы специалистов в Латвии расходятся с аналогичным заключением из России. В настоящее время окончательных результатов расследования пока нет.

Ранее стало известно, что отец баскетболиста обратился за помощью к звёздному юристу Екатерине Гордон, чтобы убедиться в реальной причине смерти сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

