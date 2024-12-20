Друзья Яниса Тиммы утверждают, что похороны не были оплачены Анной Седоковой
Друзья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы сообщили, что транспортировка тела и похороны не были оплачены его бывшей супругой, певицей Анной Седоковой. Об этом рассказал бизнесмен Мартиньш Лаува.
По словам Лаувы, тело бывшего супруга Седоковой было найдено в подъезде дома в центре Москвы во вторник. По предварительным данным, Тимма покончил с собой. Представитель артистки сообщала, что Седокова возьмет на себя организацию и оплату похорон спортсмена.
Также в соцсетях команды Alikson Team, за которую выступал Тимма, было опубликовано заявление о том, что клуб совместно с Седоковой возьмет на себя транспортировку и похороны. Лаува заявил, что эта информация является ложью.
Он уточнил, что все расходы покрываются и будут покрываться за счет собранных средств, а общая сумма пожертвований составила €60 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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