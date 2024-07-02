СМИ: Приставы списали у вратаря Сафонова 250 тысяч рублей долга
Судебные приставы списали со счетов вратаря сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова 250 тысяч рублей долга по алиментам. Об этом сообщил Telegram-канал «База» со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
Таким образом, долг спортсмена по алиментам уменьшился до чуть более чем 59 млн рублей. В материале уточняется, что деньги списаны с банковских счетов футболиста. На них также наложено «требование о взыскании», в связи с чем все средства с них будут автоматически переводиться его бывшей жене.
Ранее 6 июня стало известно, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. Однако 11 июня с футболиста сняли запрет на выезд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден назвал опасным решение суда по иммунитету Трампа
- В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы
- СМИ: Приставы списали у вратаря Сафонова 250 тысяч рублей долга
- Российские банки в мае выдали кредитов наличными на 618 млрд рублей
- Посольство РФ направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа советских надгробий
- Министерству обороны России передали ледокол «Евпатий Коловрат»
- Россиянам посоветовали обновить бытовую технику для экономии электроэнергии
- Причиной взрыва баллона в московском автобусе могла стать жара
- В России 96% компаний оказались не защищены от хакерских атак
- Более 40% демократов высказались за замену Байдена на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru