СМИ: Приставы списали у вратаря Сафонова 250 тысяч рублей долга

Судебные приставы списали со счетов вратаря сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова 250 тысяч рублей долга по алиментам. Об этом сообщил Telegram-канал «База» со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Перешедший в «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к болельщикам

Таким образом, долг спортсмена по алиментам уменьшился до чуть более чем 59 млн рублей. В материале уточняется, что деньги списаны с банковских счетов футболиста. На них также наложено «требование о взыскании», в связи с чем все средства с них будут автоматически переводиться его бывшей жене.

Ранее 6 июня стало известно, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. Однако 11 июня с футболиста сняли запрет на выезд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.psg.fr
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