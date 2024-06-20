СМИ: Судан намерен запустить прямые рейсы в Россию
Судан ведет с Россией переговоры о запуске прямого авиасообщения, пишут «Известия» со ссылкой на посла Судана в Москве Мухаммеда Сирраджа.
Как уточнил дипломат, он лично обсуждал этот вопрос с заместителем министра транспорта Российской Федерации. Однако положительному решению пока препятствует вооруженный конфликт в Судане, в ходе которого был разрушен аэропорт в столице страны Хартуме. При этом Судан также заинтересован в поставке фруктов и овощей, которые в России не выращивают в зимний период.
По данным издания, следующими странами, в которые можно будет напрямую вылететь из России, скорее всего, станут Намибия и Танзания.
Ранее Россия запустила прямые регулярные рейсы на Филиппины, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru