СМИ: Судан намерен запустить прямые рейсы в Россию

Как уточнил дипломат, он лично обсуждал этот вопрос с заместителем министра транспорта Российской Федерации. Однако положительному решению пока препятствует вооруженный конфликт в Судане, в ходе которого был разрушен аэропорт в столице страны Хартуме. При этом Судан также заинтересован в поставке фруктов и овощей, которые в России не выращивают в зимний период.

По данным издания, следующими странами, в которые можно будет напрямую вылететь из России, скорее всего, станут Намибия и Танзания.

Ранее Россия запустила прямые регулярные рейсы на Филиппины, напоминает «Радиоточка НСН».

