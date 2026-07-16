В Венгрии начали расследование связей экс-главы МИД Сийярто с Россией

По словам политика, в настоящее время он не готов раскрывать подробности разбирательства. Мадьяр пояснил, что в деле «фигурируют многочисленных документы, содержащие государственные секреты и касающиеся внешней политики».

«Как только появится что-то, чем можно будет поделиться, мы это обнародуем», - добавил он.

Сийярто стал главой МИД Венгрии в 2014 года. Он входил в правительство экс-премьера Виктора Орбана, чья партия «Фидес» в апреле 2026 года проиграла парламентские выборы партии Мадьяра «Тиса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

