СМИ: Суд вынес приговор мигрантам за убийство школьника в Челябинске

Так, Шахзод Сатторов получил 14 лет колонии строгого режима, Абдулвахоб Сабуров —12 лет колонии строгого режима, Тоира Джалилова приговорили к 9,5 года колонии общего режима, а Шахрома Мирова — к 18 годам колонии строгого режима. Все они признаны виновными в убийстве группой лиц и хулиганстве.

Остальные четыре фигурантам получили от 4,5 до 5,5 лет колонии общего режима за хулиганство.

Конфликт, в результате которого был убит 11-классник, произошел 9 апреля 2023 года, около ТРК «Космос». После убийства мальчика был задержан 20-летний мигрант, а затем по уголовному делу были арестованы еще 8 граждан Таджикистана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

