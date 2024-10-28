СМИ: Суд вынес приговор мигрантам за убийство школьника в Челябинске
Челябинский областной суд 28 октября вынес приговор мигрантам по делу об убийстве подростка во время уличной разборки возле ТРК «Космос», сообщил портал 74.ru.
Так, Шахзод Сатторов получил 14 лет колонии строгого режима, Абдулвахоб Сабуров —12 лет колонии строгого режима, Тоира Джалилова приговорили к 9,5 года колонии общего режима, а Шахрома Мирова — к 18 годам колонии строгого режима. Все они признаны виновными в убийстве группой лиц и хулиганстве.
Остальные четыре фигурантам получили от 4,5 до 5,5 лет колонии общего режима за хулиганство.
Конфликт, в результате которого был убит 11-классник, произошел 9 апреля 2023 года, около ТРК «Космос». После убийства мальчика был задержан 20-летний мигрант, а затем по уголовному делу были арестованы еще 8 граждан Таджикистана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Группа «Тату» воссоединилась для выступлений на частных мероприятиях
- Пушилин: В Украинске осталось до 2 тысяч жителей
- В Воронежской области два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ
- СМИ: Управделами президента заказало 300 Lada Aura для обслуживания госслужащих
- СМИ: Суд вынес приговор мигрантам за убийство школьника в Челябинске
- Число просроченных платежей по автокредитам в России достигло максимума
- Против генерал-майора Оглоблина возбудили новое дело о получении взятки
- Смартфоны в России подорожали на 15% с начала года
- Пушилин заявил о дозачистке Горняка и Селидово от украинских военных
- Путин продлил главе СК Бастрыкину срок федеральной госслужбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru