СМИ: Суд в Москве не удовлетворил иск Егора Крида к Екатерине Мизулиной
Одинцовский городской суд Московской области отказал певцу Егору Криду (Егор Булаткин) в удовлетворении иска к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.
Уточняется, что поводом для судебного иска послужили высказывания Мизулиной, которые, по мнению Крида порочат его честь и достоинство.
В январе 2024 года Замоскворецкий суд Москвы уже оставлял без рассмотрения иск Крида к Мизулиной на миллион рублей.
Также ранее Мизулина попросила Роскомнадзор заблокировать канал Крида на Twitch за рекламу онлайн-казино. Однако артист смог добиться разблокировки аккаунта через суд, передает «Радиоточка НСН».
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