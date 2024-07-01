СМИ: Суд в Москве не удовлетворил иск Егора Крида к Екатерине Мизулиной

Уточняется, что поводом для судебного иска послужили высказывания Мизулиной, которые, по мнению Крида порочат его честь и достоинство.

В январе 2024 года Замоскворецкий суд Москвы уже оставлял без рассмотрения иск Крида к Мизулиной на миллион рублей.

Также ранее Мизулина попросила Роскомнадзор заблокировать канал Крида на Twitch за рекламу онлайн-казино. Однако артист смог добиться разблокировки аккаунта через суд, передает «Радиоточка НСН».

