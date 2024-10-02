СМИ: Суд условно осудил военнослужащего из Севастополя за подлог при выплатах

Севастопольский военнослужащий был осужден на два с половиной года условно за попытку незаконного получения компенсации, сообщает газета «Коммерсантъ».

Мужчина, травмировавшийся при падении с кровати, выдал полученную травму за ранение, якобы полученное во время авианалета на Украине.