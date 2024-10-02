СМИ: Суд условно осудил военнослужащего из Севастополя за подлог при выплатах
Севастопольский военнослужащий был осужден на два с половиной года условно за попытку незаконного получения компенсации, сообщает газета «Коммерсантъ».
Мужчина, травмировавшийся при падении с кровати, выдал полученную травму за ранение, якобы полученное во время авианалета на Украине.
Военнослужащий оформил необходимые медицинские документы и подал рапорт на единовременную выплату до 3 млн рублей, которая была одобрена командованием воинской части. Однако в ходе служебной проверки махинация была выявлена, и против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).
Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Суд также обязал его возместить причиненный материальный ущерб, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru