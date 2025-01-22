СМИ: Суд отказал Стрелкову в требовании освободить его из колонии
Суд отказал экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову в требовании освободить его из колонии. Как пишет Telegram-канал Mash, это связано с отрицательной характеристикой от администрации Кирово-Чепецкой ИК №5.
В документе говорится, что осуждённый за призывы к экстремизму Стрелков не признаёт своей вины и не намерен раскаиваться в содеянном. Кроме того, он «не считает труд средством исправления и поддерживает неопределённо настроенную часть осужденных».
«Поэтому цель исправления не достигнута и нет уверенности, что он вновь не совершит преступление», - говорится в характеристике.
По информации Mash, адвокаты Стрелкова намерены обжаловать решение суда.
Ранее Стрелков заявил каналу RTVI, что не намерен просить президента РФ Владимира Путина о помиловании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru