СМИ: Суд отказал Стрелкову в требовании освободить его из колонии

В документе говорится, что осуждённый за призывы к экстремизму Стрелков не признаёт своей вины и не намерен раскаиваться в содеянном. Кроме того, он «не считает труд средством исправления и поддерживает неопределённо настроенную часть осужденных».

«Поэтому цель исправления не достигнута и нет уверенности, что он вновь не совершит преступление», - говорится в характеристике.

По информации Mash, адвокаты Стрелкова намерены обжаловать решение суда.

Ранее Стрелков заявил каналу RTVI, что не намерен просить президента РФ Владимира Путина о помиловании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

