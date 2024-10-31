«Символизм»: Песков оценил требование 2 ундециллионов рублей с Google

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал крупный штраф корпорации Google за удаление аккаунтов российских медиа на платформе YouTube.

Ранее стало известно, что общий размер требований 17 телеканалов из РФ к Google, не исполнившей требование восстановить аккаунты СМИ, достиг 2 ундециллионов рублей — числа с 36 нулями.

«Насколько понимаю, эта сумма исполнена символизма», — подчеркнул Песков.

По мнению представителя Кремля, лучшее, что может сделать Google — «обратить внимание и исправить ситуацию». Песков отметил, что корпорация не должна ограничивать деятельность российских вещателей.

Между тем Роскомнадзор заявил о падении трафика YouTube у российских пользователей, это связано со сбоями в оборудовании Google Global Cache.

