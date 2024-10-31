«Символизм»: Песков оценил требование 2 ундециллионов рублей с Google
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал крупный штраф корпорации Google за удаление аккаунтов российских медиа на платформе YouTube.
Ранее стало известно, что общий размер требований 17 телеканалов из РФ к Google, не исполнившей требование восстановить аккаунты СМИ, достиг 2 ундециллионов рублей — числа с 36 нулями.
«Насколько понимаю, эта сумма исполнена символизма», — подчеркнул Песков.
По мнению представителя Кремля, лучшее, что может сделать Google — «обратить внимание и исправить ситуацию». Песков отметил, что корпорация не должна ограничивать деятельность российских вещателей.
Между тем Роскомнадзор заявил о падении трафика YouTube у российских пользователей, это связано со сбоями в оборудовании Google Global Cache.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru