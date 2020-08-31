СМИ: Суд дал добро возобновлению следствия по делу Фургала от 2004 года

Суд первой инстанции одобрил ходатайство следствия об отмене постановления о прекращении уголовного преследования бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в 2004 году. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет РФ. Речь идёт об убийстве предпринимателя Евгения Зори.

В самом начале расследования этого преступления Фургал задерживался в качестве подозреваемого на основании показаний свидетелей и других материалов следствия. Однако вскоре уголовное преследование было прервано. По версии СК, произошло это из-за влияние, которое Фургал имел на некоторых высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

Организация убийства Зори считается ключевым эпизодом в серии аналогичных преступлений, которые вменяют арестованному Фургалу. Окончательно отменить постановление городской прокуратуры Хабаровска 15-летней давности о признании Фургала непричастным к этому преступлению, может Мосгорсуд. Однако сегодня он отложил на 21 сентября рассмотрение двух жалоб защиты экс-чиновника.

Сам же бывший глава региона в ходе видеосвязи с судом заявил о «серьёзном давлении» которое оказывают на него в следственном изоляторе «Лефортово». адвокат Борис Кожемякин сообщил, что более подробно его подзащитный расскажет об этом на днях в Басманном районном суде при рассмотрении ходатайства о продлении Фургалу меры пресечения.

