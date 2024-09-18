СМИ: Суд арестовал пентхаус жены главы завода по созданию вакцин «Конвасэл»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус супруги главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, которого обвиняют в попытке получить взятку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
И постановления суда следует, что арест наложен на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили на западе столицы. Одна из них – пентхаус, расположенный на 41 этаже здания. Средняя стоимость подобной квартиры без отделки в этом же доме начинается от 80 миллионов рублей, уточняет агентство.
Евгений Маковский находится в СИЗО с декабря 2023 года. Следствие полагает, что он в должности и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФГУП СПбНИИВС пытался получить взятку 20 миллионов рублей за продление договора на поставку вакцины от коронавируса «Конвасэл».
Маковскому предъявлено обвинение за покушение на получение взятки, в этом случае предусматривается до 15 лет лишения свободы или штраф до стократного размера взятки, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru