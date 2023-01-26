СМИ: Сценаристку новых «Папиных дочек» задержали в Белоруссии
Сценаристку сериалов «Папины дочки», «Ивановы-Ивановы» и «Светофор» Юлию Грицкевич задержали за комментарии, «разжигающие неприязнь» к россиянам и силовикам. Об этом сообщают белорусские СМИ.
Отмечается, что 39-летняя Грицкевич живет в Минске и работает в российской компании Yellow Black & White, производящей телепрограммы, сериалы и фильмы ,в том числе побившего все рекорды «Чебурашку». Согласно данным из открытых источников, Грицкевич представляли как сценаристку студии в 2020 году.
По данным СМИ, сценаристка размещала в социальных сетях комментарии, содержащие в том числе оскорбления и радикальные призывы, направленные на разжигание межнациональной розни и против сотрудников силовых структур.
Ранее стало известно, что полиция австралийского штата Виктория арестовала четверых человек, которые развернули российские флаги и символику после матча теннисного турнира Australian Open.
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