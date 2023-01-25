Полиция арестовала болельщиков с российскими флагами на Australian Open

Полиция австралийского штата Виктория арестовала четверых человек, которые после матча между Новаком Джоковичем и Андреем Рублёвым развернули российские флаги и символику, сообщает Tennis Australia.

Отмечается, что на одном из флагов был портрет президента РФ Владимира Путин, также болельщики размахивали флагом Донецкой народной республики. Один из мужчин был замечен на трибуне в чёрной футболке с белой буквой Z. Все четверо скандировали «Россия, Сербия»

В Австралийской теннисной ассоциации рассказали, что после матча у задержанных произошел конфликт с охраной «Мельбурн Парка».

Ранее организаторы Australian Open запретили болельщикам этого теннисного турнира проносить на трибуны российские и белорусские флаги, сообщает RT.

