Полиция арестовала болельщиков с российскими флагами на Australian Open
Полиция австралийского штата Виктория арестовала четверых человек, которые после матча между Новаком Джоковичем и Андреем Рублёвым развернули российские флаги и символику, сообщает Tennis Australia.
Отмечается, что на одном из флагов был портрет президента РФ Владимира Путин, также болельщики размахивали флагом Донецкой народной республики. Один из мужчин был замечен на трибуне в чёрной футболке с белой буквой Z. Все четверо скандировали «Россия, Сербия»
В Австралийской теннисной ассоциации рассказали, что после матча у задержанных произошел конфликт с охраной «Мельбурн Парка».
Ранее организаторы Australian Open запретили болельщикам этого теннисного турнира проносить на трибуны российские и белорусские флаги, сообщает RT.
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