Российским адвокатам разрешили представлять интересы призывников на комиссии

Отмечается, что принятие закона должно устранить противоречие, которое появилось после того, как призывникам законодательно запретили уезжать из России после размещения повестки в реестре. Сообщалось, что интересы призывников могут представлять только законные представители и родители. Теперь такая возможность появилась и у адвокатов.

Ранее Путин поручил Министерству обороны осуществлять следующий осенний призыв, используя единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

