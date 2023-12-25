Российским адвокатам разрешили представлять интересы призывников на комиссии

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, дающий адвокатам право представлять интересы призывников на призывных комиссиях в военкоматах при подаче жалоб. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Отмечается, что принятие закона должно устранить противоречие, которое появилось после того, как призывникам законодательно запретили уезжать из России после размещения повестки в реестре. Сообщалось, что интересы призывников могут представлять только законные представители и родители. Теперь такая возможность появилась и у адвокатов.

Ранее Путин поручил Министерству обороны осуществлять следующий осенний призыв, используя единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЗаконВладимир ПутинВоенкоматыАдвокатыПризывники

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