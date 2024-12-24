СМИ: Стрелков подал прошение об освобождении из колонии
Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков, осужденный за призывы к экстремизму, подал ходатайство о досрочном освобождении из колонии, пишет Telegram-канал Mash.
Его адвокат сообщил, что это решение было принято, так как подошел срок, позволяющий попросить о выходе на свободу. Судебное заседание по данному делу ожидается в ближайшее время.
В ноябре Верховный суд отклонил кассационную жалобу защиты Стрелкова, оставив приговор без изменений. Он был осужден на четыре года колонии общего режима за призывы к экстремизму в своем Telegram-канале. В мае этого года апелляция была также отклонена. Защита ранее просила отправить его на спецоперацию на Украине.
После начала военной операции Стрелков выражал готовность участвовать в боевых действиях. Он был зачислен в армию на один день, но вскоре узнал, что это было незаконно, и вернулся в Москву, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru