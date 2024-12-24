СМИ: Стрелков подал прошение об освобождении из колонии

В ноябре Верховный суд отклонил кассационную жалобу защиты Стрелкова, оставив приговор без изменений. Он был осужден на четыре года колонии общего режима за призывы к экстремизму в своем Telegram-канале. В мае этого года апелляция была также отклонена. Защита ранее просила отправить его на спецоперацию на Украине.

После начала военной операции Стрелков выражал готовность участвовать в боевых действиях. Он был зачислен в армию на один день, но вскоре узнал, что это было незаконно, и вернулся в Москву, передает «Радиоточка НСН».

