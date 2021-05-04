СМИ: Страны G20 поддержат введение COVID-паспортов
Министры туризма стран «большой двадцатки» поддержат введение паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления.
По мнению глав туристических ведомств, введение COVID-паспортов поможет быстрее восстановить туристическую отрасль и благотворно повлияет на мировую экономику в целом.
«Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики из-за прямого и непрямого влияния этого сектора на остальные», — цитирует документ Газета.ру.
Между тем, в Евросоюзе ожидают введения паспортов вакцинации к 15 июня. Страны ЕС в конце марта поддержали проект документа, предложенный Еврокомиссией, и уже одобрили технические характеристики сертификата вакцинации от COVID-19, напоминает RT.
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