СМИ: Стоимость билетов из Анапы в Москву достигает 73,5 тысячи рублей с человека

По данным издания, в августе отдыхающим доступны только дорогие стыковочные рейсы, цена на билет достигает свыше 70 тысяч рублей с человека.

Собеседница издания уточнила, что билетов в Москву не осталось, а агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать. Женщина отметила, что, таким образом, получила предложение улететь за 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой в Ростове.

Ранее авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что основную часть билетов на август пассажиры уже давно выкупили и оставшиеся билеты, которые люди купят в последний момент, будут заметно дороже, передает RT.

