СМИ: Стоимость билетов из Анапы в Москву достигает 73,5 тысячи рублей с человека
Российские туристы не могут улететь из Анапы из-за высоких цен на билеты, стоимость которых превышает 70 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил «МК».
По данным издания, в августе отдыхающим доступны только дорогие стыковочные рейсы, цена на билет достигает свыше 70 тысяч рублей с человека.
Собеседница издания уточнила, что билетов в Москву не осталось, а агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать. Женщина отметила, что, таким образом, получила предложение улететь за 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой в Ростове.
Ранее авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что основную часть билетов на август пассажиры уже давно выкупили и оставшиеся билеты, которые люди купят в последний момент, будут заметно дороже, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru