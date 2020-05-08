СМИ стали известны подробности о подмосковном враче, критикующем власть в пандемию

Сайт «Подмосковье сегодня» узнал подробности о враче региональной скорой помощи Евгении Богатыревой, которая выступила с критикой власти за отношение к медикам в пандемию.

Согласно сообщению сайта, ряд СМИ опубликовали заявления Богатыревой, в которых она критиковала власть за отсутствие стимулирующих выплат медперсоналу в период пандемии и дефицит защитных средств у врачей.

Между тем, по данным сайта, Богатырева находится на больничном во время острой необходимости врачей скорой помощи в период вспышки коронавируса и ни разу не работала с потенциально зараженными людьми и людьми из группы риска.



