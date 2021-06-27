СМИ: Стадион «Метеор» у метро «Парк Победы» хотят снести и застроить домами
Компания «Ростех Капитал» намерена продать дорогомиловский стадион «Метеор» в Москве более чем 3 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте корпорации.
«Конечно, столько не стоит стадион, а столько стоит земля, где можно воткнуть как минимум 50 тыс. кв. м», — уточняет Telegram-канал «Недвижимость инсайды».
Из материалов презентации также известно, что покупатель считает предпочтительной застройку жильем.
«Размер участка позволяет разместить жилой комплекс с объектами собственной инфраструктуры и спортивным комплексом. На земельном участке отсутствуют ограничения градостроительной деятельности, связанные с объектами культурного наследия и особо охраняемыми природными территориями», - говорится в одном из слайдов.
При этом, в публичной кадастровой карте участок разрешено использовать для размещения спортивных объектов. Для возведения жилья придется менять правила землепользования и застройки через проведение публичных слушаний.
В 2018 году жители уже выступали против продажи и застройки территории спортивного объекта. Тогда РБК сообщило, что дочерняя компания «Ростеха» Новикомбанк, которой принадлежит земля, находится в поисках инвестора для застройки стадиона жильем в привлекательном микрорайоне.
Торги запланированы на 21 июля, заявки будут принимать до 19 июля, уточняется на сайте moskvichmag.ru.
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