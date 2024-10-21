СМИ: Срок расследования дела о торговле детьми продлили еще на три месяца

В постановлении суда уточняется, что срок следствия продлен до 16 января 2025 года. Это связано также с необходимостью проведения следственных действий, а также отправки запросов в другие страны.

Также трем обвиняемым по этому уголовному делу изменили меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий.

В октябре 2023 года в Москве и Московской области задержали 47-летнюю Юлию Логинову из Новокосино и 44-летнюю жительницу подмосковного Чехова Наталью Патоку. Женщины считались образцовыми многодетными матерями, однако оказались связаны с черным рынком по торговле детьми, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».















