СМИ: Срок расследования дела о торговле детьми продлили еще на три месяца
Следственный комитет России продлил еще на три месяца срок расследования уголовного дела о торговле детьми, главной фигуранткой которого является многодетная мать Юлия Логинова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.
В постановлении суда уточняется, что срок следствия продлен до 16 января 2025 года. Это связано также с необходимостью проведения следственных действий, а также отправки запросов в другие страны.
Также трем обвиняемым по этому уголовному делу изменили меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий.
В октябре 2023 года в Москве и Московской области задержали 47-летнюю Юлию Логинову из Новокосино и 44-летнюю жительницу подмосковного Чехова Наталью Патоку. Женщины считались образцовыми многодетными матерями, однако оказались связаны с черным рынком по торговле детьми, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru