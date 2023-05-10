СМИ: спрос на рейсы в Грузию вырос в семь раз
На фоне новостей о возобновлении авиасообщения спрос на перелеты в Грузию вырос в семь раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс Путешествия».
Сообщается, что пользователи сервиса в среднем планируют провести в Грузии семь дней. Большинство россиян заинтересовано в посещении страны в летний период.
Также вырос интерес к бронированию отелей в Грузии. Наибольшей популярностью пользуется Тбилиси.
Президент Владимир Путин 10 мая подписал указ, который разрешает российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию.
Также глава государства отменил визовый режим для граждан Грузии. Поправки вступят в силу 15 мая, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru