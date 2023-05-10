МИД РФ отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство отменяет свою рекомендацию от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию, сообщает пресс-служба ведомства.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

По её словам, это связано с указом президента РФ Владимира Путина, согласно которому возобновляется прямое авиасообщение с этой страной.

«Вместе с тем при посещении Грузии следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», - отметила Захарова, добавив, что комментарии также последуют по линии Минтранса РФ.

Ранее Путин отменил введённый в 2019 году запрет и разрешил российским авиакомпаниям выполнять полёты в Грузию, сообщает RT.

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