МИД РФ отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию

По её словам, это связано с указом президента РФ Владимира Путина, согласно которому возобновляется прямое авиасообщение с этой страной.

«Вместе с тем при посещении Грузии следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», - отметила Захарова, добавив, что комментарии также последуют по линии Минтранса РФ.

Ранее Путин отменил введённый в 2019 году запрет и разрешил российским авиакомпаниям выполнять полёты в Грузию, сообщает RT.

