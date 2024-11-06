СМИ: Совет Федерации предложил ужесточить торговлю запчастями и маслом для машин
Комитета по регламенту Совета Федерации выступил с инициативой ужесточить оборота автомасел и запчастей, поскольку уровень подделок среди импортных брендов превысил 50%, сообщают «Известия» со ссылкой на текст инициативы.
По данным издания, вопрос обсуждался на круглом столе комитета Совфеда с участием представителей Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей. По итогу слушаний было сформировано письмо с предложениями, отправленное Минпромторг и правительство.
Инициатива предлагает автоматически блокировать на кассах продажу контрафактных смазочных материалов и автожидкостей. Мера будет распространяться также и на маркетплейсы. Уточняется, что для этого необходимо инициировать изменения в постановление правительства № 1944, регламентирующее правила допуска к ГИС МТ.
Ранее сообщалось, что расходы российских автовладельцев на автотовары увеличились на 41% за год. Отмечается, что чаще всего автолюбители приобретали аксессуары, автохимию, смазочные материалы и автозапчасти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru