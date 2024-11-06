СМИ: Совет Федерации предложил ужесточить торговлю запчастями и маслом для машин

Комитета по регламенту Совета Федерации выступил с инициативой ужесточить оборота автомасел и запчастей, поскольку уровень подделок среди импортных брендов превысил 50%, сообщают «Известия» со ссылкой на текст инициативы.

«Ждут четыре месяца»: В России автозапчасти подорожали на 30% за год

По данным издания, вопрос обсуждался на круглом столе комитета Совфеда с участием представителей Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей. По итогу слушаний было сформировано письмо с предложениями, отправленное Минпромторг и правительство.

Инициатива предлагает автоматически блокировать на кассах продажу контрафактных смазочных материалов и автожидкостей. Мера будет распространяться также и на маркетплейсы. Уточняется, что для этого необходимо инициировать изменения в постановление правительства № 1944, регламентирующее правила допуска к ГИС МТ.

Ранее сообщалось, что расходы российских автовладельцев на автотовары увеличились на 41% за год. Отмечается, что чаще всего автолюбители приобретали аксессуары, автохимию, смазочные материалы и автозапчасти, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Совет Федерации РФАвтомобиль

Горячие новости

Все новости

партнеры