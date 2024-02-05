СМИ: Сотрудники Wildberries пожаловались в прокуратуру на условия работы

Сотрудники складов Wildberries пожаловались в прокуратуру на условия работы в компании, сообщает Telegram-канал Baza.

Так, коллективную жалобу подписали работники складов «Коледино» и «Сынково» — в итоге на заявлении 271 подпись. Сотрудники жалуются, что работодатель постоянно удерживает деньги по беспочвенным причинам, назначая штраф. У некоторых работников уже сформировался долг по штрафам.

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Wildberries и Оzon занимают доминирующее положение на рынке среди маркетплейсов, сообщили ранее в Федеральной антимонопольной службе. По данным ведомства, на их долю приходится около 80% рынка.

К этим компаниям обратился глава ФАС Максим Шаскольский с предложением добровольно устранить нарушения законодательства РФ из-за того, что сейчас действует мораторий на проверки IT-компаний, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
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