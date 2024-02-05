СМИ: Сотрудники Wildberries пожаловались в прокуратуру на условия работы

Wildberries и Оzon занимают доминирующее положение на рынке среди маркетплейсов, сообщили ранее в Федеральной антимонопольной службе. По данным ведомства, на их долю приходится около 80% рынка.

К этим компаниям обратился глава ФАС Максим Шаскольский с предложением добровольно устранить нарушения законодательства РФ из-за того, что сейчас действует мораторий на проверки IT-компаний, передает «Радиоточка НСН».

