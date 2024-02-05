Бакальчук: Сгоревший склад Wildberries соответствовал нормам безопасности

Сгоревший склад крупнейшего российского маркетплейса Wildberries в Шушарах соответствовал всем нормам пожарной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на основательницу компании Татьяну Бакальчук.

СМИ: в квартире основательницы Wildberries Бакальчук прошли обыски

По ее словам, оперативная эвакуация более тысячи человек служит тому подтверждением. Отмечается, что на складе «неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги».

«Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам», — отметила она.

Wildberries откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге 5 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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