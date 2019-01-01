СМИ: Сотрудники ФСБ из дела Голунова оказались соседями по элитной недвижимости в Подмосковье

«Новая газета» нашла элитную недвижимость в Подмосковье у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Проведя совместное расследование с «Трансперенси интернешнл – Россия» и Telegram-каналом Baza, издание сообщило, что речь идет о главе УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковнике Алексее Дорофееве и его помощнике подполковнике Марате Медоеве, а также родственнице замглавы похоронной службы Москвы. Все они оказались соседями.

Издание утверждает, что Дорофеев и отец Медоева являются соседями по поселку клубного типа «Лесная бухта». Он расположен на берегу Истринского водохранилища в Московской области. Там они владеют трехэтажными особняками площадью по 700 квадратных метров. Их рыночная стоимость может доходить до 65–70 миллионов рублей. Два их соседних участка обнесены одним забором.

Третьим соседом Дорофеева и Медоева журналисты называют 42-летнюю Анастасию Мазараки, которой принадлежит дом площадью 860 квадратных метров. Издание сообщает, что ее муж Лев – родной брат Валериана Мазараки, первого заместителя директора похоронной службы Москвы ГБУ «Ритуал».

Именно это соседство обнаружил Иван Голунов во время своего расследования о связях силовиков с похоронным бизнесом в Москве.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвиняли в попытке сбыта наркотиков. После общественных акций в защиту журналиста глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении. 13 июля президент Владимир Путин в связи с этим делом уволил двух генерал-майоров: Юрия Девяткина и Андрея Пучкова.

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что дело с задержанием Голунова свидетельствует о серьезном государственном кризисе в стране.

