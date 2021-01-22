СМИ: Сотни направленных в Вашингтон солдат Нацгвардии заразились COVID-19

Более сотни военнослужащих Национальной гвардии США, задействованных для обеспечения порядка в Вашингтоне перед инаугурацией президента Джо Байдена, заразились коронавирусом. Об этом сообщает Politico.

По данным источников издания, вирус обнаружили у ряда гвардейцев, несколько сотен военных отправлены на карантин после заражения или появления симптомов. При этом руководство Нацгвардии отказалось официально опубликовать данные о положительных случаях COVID-19. В ближайшие несколько дней планируется протестировать всех гвардейцев.

Politico отмечает, что руководство Конгресса США предприняло меры для проверки всех 25000 военных, отправленных в Вашингтон. Однако они были неоднородными: нескольким подразделениям лишь измеряли температуру и опрашивали о возможном заражении, часть военных была вынуждена самостоятельно сделать тест на вирус, а некоторые заболевшие ранее были вызваны на службу с карантина.

Кроме того, издание отмечает, что у солдат Нацгвардии не было возможности соблюдать социальную дистанцию, поскольку им приходилось вести службу и отдыхать в ограниченном пространстве.

Также Politico пишет, что некоторым гвардейцам удалось привиться от коронавируса перед отправкой в Вашингтон, часть военных получила вакцину на прошлой неделе, ещё одна группа солдат вакцинируется в пятницу. Однако, как отмечает издание, у руководства Нацгвардии нет плана вакцинации всех 25 000 военнослужащих перед их возвращением в родные штаты из Вашингтона.

