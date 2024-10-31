СМИ: Состояние здоровья тренера Тарасовой ухудшилось из-за язвы желудка
Состояние здоровья заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за прогрессирующей хронической язвы желудка, сообщил Telegram-канал «Mash».
Согласно данным, Тарасова была вынуждена вызывать скорую помощь из-за плохого самочувствия дважды за последний месяц. Отмечается, что она жаловалась на нехватку воздуха и затрудненное дыхание.
Канал отметил, что врачи стабилизировали состояние Тарасовой и рекомендовали держаться строгой диеты. При этом от госпитализации заслуженный тренер отказалась.
С начала октября Тарасова принимает участие в съемках «Ледникового периода». Проект вернулся после паузы в два года. Председатель жюри внимательно смотрит на выступления участников шоу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: ЦБ РФ продолжит добиваться инфляции в размере 4%
- Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Украины
- SpaceX вывела на орбиту 200-ю по счету группу спутников Starlink
- Вице-премьер Чернышенко: Турпоток иностранцев в Россию вырос на 42%
- X5 и «Вкусвилл» сняли с продаж пирожные после кадров антисанитарии на фабрике
- В Грузии задержали двух человек за вброс бюллетеней на выборах
- В Госдуме предложили увеличить сумму остатка средств маткапитала до 20 тысяч рублей
- СМИ: Состояние здоровья тренера Тарасовой ухудшилось из-за язвы желудка
- СК: При взрыве газа в Черкесске погибли два человека
- Спрос на отдых в Москве вырос на 46% перед Днем народного единства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru