СМИ: Состояние здоровья тренера Тарасовой ухудшилось из-за язвы желудка

Согласно данным, Тарасова была вынуждена вызывать скорую помощь из-за плохого самочувствия дважды за последний месяц. Отмечается, что она жаловалась на нехватку воздуха и затрудненное дыхание.

Канал отметил, что врачи стабилизировали состояние Тарасовой и рекомендовали держаться строгой диеты. При этом от госпитализации заслуженный тренер отказалась.

С начала октября Тарасова принимает участие в съемках «Ледникового периода». Проект вернулся после паузы в два года. Председатель жюри внимательно смотрит на выступления участников шоу, передает «Радиоточка НСН».

