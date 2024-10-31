СМИ: Состояние здоровья тренера Тарасовой ухудшилось из-за язвы желудка

Состояние здоровья заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за прогрессирующей хронической язвы желудка, сообщил Telegram-канал «Mash».

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Согласно данным, Тарасова была вынуждена вызывать скорую помощь из-за плохого самочувствия дважды за последний месяц. Отмечается, что она жаловалась на нехватку воздуха и затрудненное дыхание.

Канал отметил, что врачи стабилизировали состояние Тарасовой и рекомендовали держаться строгой диеты. При этом от госпитализации заслуженный тренер отказалась.

С начала октября Тарасова принимает участие в съемках «Ледникового периода». Проект вернулся после паузы в два года. Председатель жюри внимательно смотрит на выступления участников шоу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:РоссияТатьяна Тарасова

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