Суд признал собственностью России около ста произведений из Третьяковки

Замоскворецкий суд Москвы признал собственностью государства около ста бесхозных произведений искусства, которые находились на временном хранении в Третьяковской галерее, сообщает РИА Новости.

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Суд удовлетворил заявление музея, который просил признать бесхозными 72 живописных, 19 графических картин и три скульптуры.

В заявлении галереи отмечается, что были предприняты все меры для установления личности владельцев. Уточняется, что среди работ, о которых говорилось в иске, есть этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Андрея Коцки, Василия Рождественского, Юлии Оболенской и других.

Ранее в «Яндекс Афише» заявили, что россияне стали чаще ходить на выставки, посещаемость за пять месяцев текущего года превысила показатели 2022 года, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: пресс-служба Третьяковской галереи
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