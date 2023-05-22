Суд признал собственностью России около ста произведений из Третьяковки

Суд удовлетворил заявление музея, который просил признать бесхозными 72 живописных, 19 графических картин и три скульптуры.

В заявлении галереи отмечается, что были предприняты все меры для установления личности владельцев. Уточняется, что среди работ, о которых говорилось в иске, есть этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Андрея Коцки, Василия Рождественского, Юлии Оболенской и других.

Ранее в «Яндекс Афише» заявили, что россияне стали чаще ходить на выставки, посещаемость за пять месяцев текущего года превысила показатели 2022 года, сообщают «Невские новости».

