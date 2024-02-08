Миллиардер из списка Forbes Анисимов отказался от гражданства РФ
Российский предприниматель Василий Анисимов, входящий в список самых богатых бизнесменов страны, отказался от гражданства России, сообщает журнал Forbes.
Таким образом, как отмечает издание, он стал уже седьмым российским миллиардером, сменившим гражданство.
В настоящее время гражданство ему предоставила Хорватия.
Анисимов на протяжении 12 лет с 2010 по 2022 год возглавлял Федерацию дзюдо России. Его состояние оценивается приблизительно в $1,6 млрд.
Ранее бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru