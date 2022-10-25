Источник: в Москве задержан коммерческий директор Ксении Собчак

Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов задержан в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее сама Собчак в своем телеграм-канале сообщила, что не может выйти на связь с Сухановым.

Источник не уточнил причины задержания сотрудника Собчак.

Ранее полиция попросила Следственный комитет возбудить уголовное дело против телеведущей Ксении Собчак из-за распространения фейков о государственной власти.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Ксения Собчак
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